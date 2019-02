Erametsaliidu juht: raske on olnud reageerida ühiskonna ootustele

Oled poolteist aastat Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees olnudja jätkad nüüd teise poolteist aastat. Milline see esimene pool sullekui juhile olnud on? On ju metsanduses valitsenud väga vastuoluline aeg.

Kui tagasi vaadata, kuidas meil läinud on, siis võib tunda, et ühiskonna surve, ootus ja kriitika metsaomanikele on kasvanud. See on nõudnud meilt omakorda rohkem selgitustööd eraomandi kaitsel. Me oleme tugevamad selgitajad ja ka tugevamad metsaomanike õiguste kaitsel. Kui öeldakse, et eraomand pole õige asi, siis peame meelde tuletama, et enamiku metsaomanike maa on välja ostetud juba enne nõukogude aega. See ei ole äri, vaid järjepidevus. Metsaomanikuks olemine on väärtus omaette. Minugi metsa ostis välja minu vanavanavanaisa.