Erametsaomanik: küttepuude hind kerkib ja nende müük võib uuel aastal kasumlikuks osutuda

Ma pole praeguste hindade juures veel arvutada jõudnud, kuid varasematel aastatel arvutasin ma detaili täpsusega välja oma küttepuude omahinna ja kui lisasin sinna veel halgude transpordikulu kliendini, siis kuidas ma ka ei optimeerinud – mingit erilist kasumit ma küttepuu müügist poleks teeninud.

Olgu veel lisatud, et raamatupidamislikus mõttes oleks kasum olnud arvestuslik, kordan arvestuslik (EBITDA - earnings before interest and taxes ehk kasum enne makse ja kulumit). Kui ma oleks müügikasumist mahavõtnud ka kulumi ja maksnud kõik maksud, siis oleks minu jaoks kaotanud küttepuuäri igasuguse mõtte.

Aga nagu öeldud, hinnad on tõusnud ja mitte vähe. Ja kui ma järgmisel kevadel mõnda pakupoissi purustan, siis pole ehk välistatud, et need halud lähevad juba mujale kui oma ahju.

Allikas: metsaomanik Sanderi blogi