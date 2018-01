ERILINE RELIIKVIA | Kaua peidus hoitud lipp toodi Eesti 100. sünnipäeva puhul kapist välja

Okupatsiooniaastail oli Avispea kiriku eestiaegne lipp kolme lahtiharutatud tükina riidekapis peidus, tänaseks on reliikvia jõudnud Väike-Maarja muuseumi.

Virumaal, Väike-Maarja vallas tegutsev Avispea vabakogudus tegi kohalikule muuseumile unikaalse kingituse. Nimelt anti varamule üle koguduse ennesõjaaegne lipp.

Nõukogude ajal oli lippu peitetuna alles hoidnud koguduse liige Linda Roosipuu, kes säilitas seda lahtiharutatuna, iga värvi paan omaette riidetükina. Kui sini-must-valge möödunud sajandi lõpukümnendeil Eestis taas lehvima hakkas, õmbles tänaseks meie hulgast lahkunud Linda Roosipuu lipu uuesti kokku ning andis selle üle Avispea koguduse eelmisele pastorile Enn Palmikule.

Väike-Maarja muuseumile annetasid lipu Eesti 100. sünnipäeva künnisel Avispea vabakoguduse praegune pastor Eerek Preisfreund koos koguduse juhatusega, lipu võtsid vastu muuseumi juhataja Marju Metsman ja vallavanem Indrek Kesküla ning Avispea külavanem Raul Oja.

Koguduseliikmete mälestustes seisab: „Linda Roosipuu oli lippu saladuses hoidnud. Pere ei teadnud sellest midagi. Kaheksakümnendate lõpus oli poeg Mart näinud neid kangatükke magamistoa kapis ja ema ütles, et need on Eesti lipu paanid. See oli kõik. Ka Mart ei saanud teada, kelle lipp see on.”

Veel mälestuste radadelt: „Ühel päeval tuli Avispea koguduse pastori Enn Palmiku juurde eakas koguduse liige Linda Roosipuu ja andis talle väga kalli eseme. See oli Avispea kiriku lipp. On jäänud saladuseks see, millal ja kuidas lipp Linda kätte sattus. Kurjadel aegadel oli selle hoidmine üpris ohtlik. Ei tea me sedagi, kus seda hoiti. Linda oli lipu paanid lahti harutanud, sest üksikult erinevates kohtades oli neid kõige ohutum hoida. Nüüd oli Linda need uuesti kokku õmmelnud.”

Täna sajakonna elanikuga Avispea küla mainiti esmakordselt Hendriku Liivimaa kroonikas. Avispea kirik avati 29. septembril 1935.