Erkki-Sven Tüür vastuseks Mart Helmele: Hiiumaal elades on eriti sügavas tähenduses kodumaal elamise tunne

Erkki-Sven Tüür. Foto: Rauno Volmar

Mart Helme väitis Postimehes Eesti kultuurist rääkides, et "Kaljuste, Pärt ja Järvid on nõukogudeaegsel vundamendil seisvad inimesed. Suur osa meie kultuurist seisab nõukogudeaegsel vundamendil. Pärt, Järvi, Erkki-Sven Tüür on suurema osa ajast elanud välismaal. Nad ei ela ju Eestis!"