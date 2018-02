ERM elas suure peo kadudeta üle, uksed on taas külastajatele avatud

Eesti Rahva Muuseumi hoone pidas enam kui tuhande osalenuga Eesti Vabariigi 100. sünnipäevapeole kenasti vastu. Kõik museaalid on endistel kohtadel ning mahaunustatud asju pole nurgatagustest leitud.

"Esmaspäev on meil tavapäraselt puhkepäev, aga jah, homme ootame muuseumikülastajaid nii nagu alati," ütles Maalehele ERMi avalike ja välissuhete juht Kaarel Tarand.

Tarandi sõnul ongi muuseumi maja rahvale ja külastamiseks ehitatud ning selles mõttes polnud laupäevaõhtune peoseltskond mingi erand.

"Meil on olnud ka suurema rahvahulgaga pidusid. Muuseumi avamisüritusel viibis korraga kohal 2500 inimest, on olnud ka enam kui 3000 inimesega sündmus. Muuseumiööl käis majast viie tunni jooksul läbi 7000 inimest," loetles Tarand ning lisas, et nii maja kui seal töötavad inimesed on rahvarohkusega harjunud ning selle üle rõõmsad.

Öösse kulgevad ja rahvarohked üritused on ERMis tavalised ning muuseumi tööd nende jaoks eriliselt ümber ei korraldata.

Seda, millal viimane külaline ukse enda järelt kinni pani, Kaarel Tarand öelda ei osanud, sest ise ta vastuvõtul ei viibinud. Kuid eeldas, et kui peo lõpp oli kavandatud keskööle, siis sedaviisi see ka läks.

Ja nii rajuks tema sõnul pidu ei läinud, et külalised kaasas olnud isiklikke asju oleks kuhugi muuseuminurkadesse ära kaotanud. "Siiani pole me minu teada midagi leidnud," vastas Tarand ajakirjaniku küsimusele huvitavate peojärgsete leidude kohta.

Kuidas peo ajal ruumides värske õhuga oli? Ühe kohalviibinu sõnul nägi tema vähemalt viite minestanud inimest.

"Seda ma tõesti ei tea, kui palju inimesi sel õhtul minestas. Kardan, et ajakirjanduses on asi üle paisutatud. Kuigi eks seal, kus rohkem rahvast koos oli, võis tõesti mingil hetkel süsihappegaasi pisut rohkem õhus olla ja hapnikust vajaka jääda. Aga meil on moodne maja ja tehnika jälgib selle seisundit üsna hoolega - vajadusel annab kohe lisatuult juurde," selgitas Tarand ning lisas, et sedasama tuleb ju majal teha ka museeaalide eest hoolitsedes.