ERMi näitus “Uurali kaja” võitis peapreemia Euroopa Disainiauhindadel

Laupäeval Portos toimunud Euroopa Disainiauhindade auhinnagalal pälvis esmakordselt peapreemia Eestist pärit disainiprojekt.



Näitusedisaini kategoorias pälvis peauhinna (kuld) Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus ”Uurali kaja”, mille kujundasid sisearhitektuuribüroo JANKEN WISESPACE ja disainiagentuur Velvet.

Kümneaastase ajalooga Euroopa Disainiauhindadel on näitusedisaini kategoorias kõrgeimat auhinda varasemalt välja antud vaid neljal korral.

Ekspositsiooni ühe disaineri, Velveti disainijuhi Kristian Kirsfeldti sõnul on preemia tunnustus Eesti näitusedisaini kõrgest tasemest ning ta loodab, et selline tähelepanu meelitab Eestisse ka rahvusvahelise disaini- ja muuseumipubliku.

“Eesti muuseumide näitused on teinud viimaste aastatega just disaini osas tõelise hüppe: võib üsna julgelt öelda, et meil on piisavalt palju pakkuda, et tõmmata siia rahvusvahelist publikut, kes otsibki hästi läbi mõeldud, sisukaid, aga ka innovatiivse vormiga näituseid. Lisaks annab rahvusvaheline tunnustus hoogu juurde sellele, et meie näitusedisainerite poole pöördub senisest enam tellijaid väljastpoolt Eestit,” oli Krisfeldt optimistlik.

“Uurali kaja” näitusekujundus valmis erakordselt pika perioodi — ligi kaheksa aasta — vältel.

Kujundusega loodi terviklik ruumikeskkond ja audiovisuaalne isetoimiv ökosüsteem, mis võimaldab külastajal aja maha võtta ning korraks välise maailma täiesti ära unustada. Elada sisse kaugete hõimlaste elukorraldusse, süveneda nende roogade mitmekesisusse. Või istuda pikemaks ajaks karjala sauna ette pingile, jälgida kivist merekallast õhtuhämaruses, kuulatada haigrute huikeid ja lihtsalt mõtiskleda.

Näitus peidab endas maailma suurimat loodushelide aastaringi moodustavat heliinstallatsiooni. Helimaastike disaineri Taavi Tulevi loodud heliinstallatsioon laotub ligikaudu 1000 ruutmeetrile ning kasutab 140-kanalilise heli edastamiseks 126 kõlarit.

Erakordse mastaabiga on ka kunstnik Peeter Lauritsa poolt näituse jaoks spetsiaalsetel ekspeditsioonidel üles pildistatud fotopannood soome-ugri rahvaste looduskeskkonnast. Näituse sisearhitektuurse kontseptsiooni koostasid Jan Graps, Anne Määrmann ja Ken Kristjan Ruut.

Euroopa disainiauhinnaga (European Design Awards ehk ED-Awards) tunnustatakse silmapaistvate tulemuste eest parimaid Euroopa disainereid.

“Uurali kaja” on varem pälvinud parima püsinäituse tiitli jaanuaris toimunud Eesti muuseumide aastaauhindadel.

Näituse multimeedialahendused tõid Velvetile Kuldmuna konkursil kuldmuna multimeedia kategoorias, näituse graafika pälvis hõbemuna korporatiivgraafika kategoorias ning tervikkujundus võitis hõbemuna ka keskkonnalahenduste kategoorias.