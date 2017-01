Esimene talumeierei Põlvamaalt pälvis toidukäitlemise loa

Üvasi Talu Facebooki leht

Üvasi talu Mooste vallast on saanud veterinaar- ja toiduameti (VTA) poolt toidu käitlemise loa, mis tähendab, et kui seni võis ettevõtja müüa kaupa vaid ise otse tarbijale, siis nüüd on võimalik tooteid müüki anda kaubandusse ja toitlustuse sektorisse.