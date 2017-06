Esimesed emotsioonid: kingad kipuvad tantsuhoos kaduma, aga vihm küll ei sega!

Tantsupeo peaproovi ajal taevaluugid ülalt tulevale survele vastu ei pidanud ning tihe vihm tegi peolised üsna märjaks.

Kuusalu tantsuõpetaja Krista ütles enne peaproovi, et kui vihm tuleb, siis tuleb, on ju varemgi tulnud ja sellepärast pole siiani üks tants tantsimata jäänud ning ei jää nüüdki.

Pealavastaja Margus Toomla küll muretses veidi, et kui kui on korraga nii vihm kui tuul, siis võivad tantsijad külmetuda ning lootis, et nad on märjaga pigem ettevaatlikud kui hoogsad ning endale viga ei tee.

Jüri gümnaasiumi väikesed tantsijad aga kurtsid, et neil kipuvad suure hoo pealt kingad jalast kaduma. “Siis tuleb edasi tantsida ja king alles pärast üles otsida,” teadsid nad ka, kuidas siis tegutseda. Vihmamuret lastel eriti polnud, sest läbipaistvad keebid on lubatud ja see tundus isegi põnev. Vähemalt enne kontserti.

Emotsioonid olid siiski head ka peale vihmamärga peaproovi - küll oli keegi pastlaga kuhugi lompi astunud, mõni saanud kiiruga oma kohale joostes kelleltki vastu nina ja üsna paljud oma vihmakeebid puruks tõmmanud.

Hoogu see tantsijatel küll maha ei võtnud ning nende poolt ollakse õhtuseks esimeseks kontserdiks 100 protsenti valmis. Ka publik on heas vormis ning valmis kaasa elama. Tugevamad keebid on sealjuures suureks abiks.