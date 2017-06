Esimesed muljed Evelin Ilvese kodurestoranist: ilus koht ja värske toidukraam

Evelin Ilves ja Siim Rikker avasid neljapäeval Hiiumaal oma kodurestorani “ROOG”, mille menüüst leiab lisaks kalaroogadele veel liha, käsitöö pelmeene, grillitud võileibu ja loomulikult Evelini enda tehtud leiba, mille retsept on just Hiiumaa jaoks täiendatud.

Avamisõhtul kodurestorani külastanud riigikogulane Tanel Talve ütles, et esimesed muljed on väga head - koht ilus ja toidulauale jõuab värske toidukraam. “Mulle endale meeldib väga, et kohalikelt inimestelt ostetakse toorainet. Esiteks on see puhas kodumaine toit ja teiseks toob kasu kohapealsetele väiketootjatele."

Evelin Ilves ja Siim Rikker toimetavad köögis ise ning nende vahetu kontakt külastajatega teeb Tanel Talve sõnul kogu suhtluse eriti mõnusaks ja ehedaks.

Evelin Ilvese sõnul avatakse suveterass umbes südapäeval ja kui majas õhtusöögibroneeringut pole, siis on avatud nii kaua, kui nemad ja külalised jaksavad rõõmsalt ja heatahtlikult olla. Kui majja on pidulaud broneeritud, suletakse terrass kell 16.

Suveterrassi grillitoa hinnad algavad kolmest eurost, ettetellimisel lõuna- ja õhtusöökide hinnad sõltuvalt menüüst ja valikust alates 36 eurost.

Käina ja Orjaku vahel asuva kohviku Roog köögilaua taga on 12 kohta, suve­terrassilt võib päeva jooksul palju rohkem inimesi läbi käia. Kodurestoran Roog jääb esialgu avatuks vaid suveks, sest maja Nasva külas on üüritud.