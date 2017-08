Esimest korda maailmas: Haapsalus lauldakse pühapäeva hommikust esmaspäeva õhtuni katkematult koraale

20. augustil kl 8 algab Haapsalus Jaanis kirikus erakordne ettevõtmine, kui muusikud laulavad kahe päeva jooksul katkematu reana koraale.

Varem pole maailmas sellist koraalide esitamist olnud.

Pühapäeval kl 8 peavad koraalimaratoni avapalvuse Jaani kirikus peapiiskop emer. Andres Põder ja piiskop Tiit Salumäe.

Seejärel algab koraalimaraton, kus osalevad lauljad 12 Eesti praostkonnast.

Pühapäeval kl 20 on protsessioon Jaani kirikust toomkirikusse, kus jätkub laulmine kogu öö.

Koraalimaraton lõpeb 21. augustil orienteeruvad kl 19.30 toomkirikus. Kl 20 peab lõpumissa peapiiskop Urmas Viilma.

Koraalimaratoni laulmisest võivad osa võtta kõik soovijad.

“Eesti rahvas on laulurahvas olnud läbi aastasadade ja luteri kiriku köstrid kutsusid rahva kokku esimesele laulupeole,” kirjutas Tiit Salumäe augusti alguses Eesti Kirikus. “Juba meie esiisad ja esiemad on laulnud ja nende esimene lauluraamat oli kiriku lauluraamat. Nüüd tahamegi tutvustada seda kultuuri, mis on välja kasvanud meie kirikust. Praegu kasutusel olev kiriku lauluraamat on trükitud 25 aastat tagasi taasiseseisvunud Eestis.”

