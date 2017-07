Esmakordselt Eestis: Tartu ülikooli loodusmuusemis koorusid kuningpüütoni pojad

Reede, 14. juuli tõi Tartu ülikooli loodusmuuseumisse elevust, kui selgus, et kuningpüütoni munadest on koorunud esimene poeg.

“Minule teadaolevalt on see Eestis esmakordne, kui kuningpüütoni munadest on pojad välja haudutud,“ selgitab olukorra erakordsust zooloog Andro Truuverk, kes hoolitseb loodusmuuseumi elavnurga loomade eest. Kuningpüüton on loodusmuuseumis munenud ka varem, kuid poegi seni koorunud ei ole.

Loodusmuusemi elavnurgas oleva kuningpüütoni terraariumist avastati viis muna 26. aprillil ning selleks, et seekord ka pojad kooruks, paigutati munad spetsiaalsesse inkubaatorisse 28 soojakraadi juurde hauduma. Esimene maopoeg pistis nina munast välja 14. juuli hommikul. Järgmised kaks otsustasid munadest välja tulla paar päeva hiljem.

Hetkel on pojad inkubaatoris kosumas ning loodusmuuseumi elavnurka külastajad saavad üht kuningpüütoni poega uudistama tulla tõenäoliselt septembri alguses. Ühe poja saab endale inkubaatori omanik, kes munade eest hoolt kandis ja ühe poja kosjas käinud isase mao omanik. “Minu meelest on nii igati aus,“ muigab Andro Truuverk.

Täpsemat infot selle kohta, millal saab pisikest kuningpüütonit loodusmuuseumisse uudistama tulla, leiab külastaja septembris loodusmuuseumi Facebooki lehelt - www.facebook.com/natmuseum.