Est-For tegi valitsusele ettepaneku eriplaneeringu lõpetamise asemel lisada sinna Saarde ja Viru-Nigula vald

Margus Kohava ja Aadu Polli toovad välja, et kui ühelt poolt on valitsus tunnistanud suure riikliku huvi olemasolu, siis on arusaamatu, kuidas saaks väidetav regionaalne avalik huvi mõjude hindamata jätmiseks elimineerida suure riikliku huvi projekti olukorras, kus tegelikud mõjud on teadmata.

Est-Fori esindajad leiavad, et riigi eriplaneeringu algatamine oli õiguspärane ning puuduvad õiguslikud alused menetluse lõpetamiseks. Nad paluvad seda mitte teha ning muuta riigi eriplaneeringu algatamise korraldust selliselt, et riigi eriplaneeringu planeeringuala hõlmaks Pärnu maakonna Saarde valla ja Lääne-Virumaa Viru-Nigula valla territooriume.

Valitsusele saadetud kirja saab lugeda SIIT.