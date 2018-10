Estonian Celli lekkiva heitveetoru remont kulgeb lõpusirgel

Estonian Celli juhatuse liikme Siiri Lahe sõnul tegid tuukrid kogu suve tööd lekete parandamisega. „Vaatamata keerulistele ilmaoludele on tänaseks toru täies pikkuses paigas ja fikseeritud raskustega,” selgitab Lahe.

Esialgu oli plaanis lõpetada avariiremonditööd juba suvel, kuid ilmastikuoludest tulenevalt ja täiendavate raskuste tellimise ja paigaldamise vajadusega jätkuvad tööd ka nüüd, sügisel. Süvamere väljalasu avariiliste remonttööde kulu ulatub hinnanguliselt pea 0,5 miljoni euroni.

Kõik avastatud lekke- ja ulatuslike hõõrdumiste kohad on Siiri Lahe sõnul parandatud, välja arvatud üks, mille remonditöid jätkatakse sõltuvalt mereoludest. Lahe märgib, et viimast lekkekohta pole spetsiaalse mereoludele sobiliku remondimuhviga fikseeritud teadlikult, et välistada toru viimase osa pinnalekerkimine ebapiisavate raskuste tõttu. Praegu on viimane leke enam kui 2,2 km kaugusel kaldast. Süvamere väljalasu kogupikkus on 2,4 km.

Kogu kevade ja suve väldanud remonttööde käigus asendati kahjustatud torulõigud, mida ei olnud võimalik või mõistlik remontida, uute torudega. Remondi ajal tõsteti olemasolevad raskused kõrvale ja paigaldati remondi järgselt tagasi torule.

“Lisaks oleme konsulteerinud eriala ekspertidega ja saanud soovituse täiendada toru lõpuosa lisaraskustega, et tagada toru stabiilne püsivus ettenähtud asukohas. Koheselt, kui piisav hulk lisaraskuseid on paigaldatud, suuname heitvee juba täies mahus ettenähtud asukohta 2,4 km kaugusele rannast,” kinnitab Lahe.