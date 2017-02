Šveitsis Zermattis tuli loomaarstidel eutaneerida üks kahest kaarikut vedanud hobusest, kes drooni tõttu ehmatasid, rakendi kummuli keerasid ning ennast vigastasid.

Luksushotelli Grand Hotel Zermatterhof ees kliente oodanud rakendihobused läksid paanikasse ja hakkasid lõhkuma, kui droon neist üle lendas. Selle tulemusel kukkus 1,5 tonni kaaluv rakend kummuli.

Üks hobustest sai õnnetuses mitmeid luumurdusid ning tuli magama panna. Inimesed õnneks kannatada ei saanud.

Kohalik ajaleht While Biner tõdeb, et tegemist on erandliku õnnetusega, kuid kuna hoburakendid on Austria linnades tavalised liiklusvahendid, siis kaalutakse nüüd võimalusi, mil moel loomi ringi lendavate droonidega kohtumiseks paremini ette valmistada.

Kuni 30 kg kaaluvate droonide lennutamiseks pole Šveitsis luba vaja, kuid drooni juht peab seadeldist siiski kogu aeg oma silma all hoidma ning seda ei tohi lennutada inimeste kogunemiskohtades, vahendab portaal The Local.

Kuna ka Eestis kasutatakse droone üha enam, siis tuleks kindlasti arvestada, et loomade läheduses peab nendega ettevaatlik olema. Eriti tundlikud on igasuguste selliste asjade suhtes hobused.