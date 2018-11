Ettevaatust! Homme hommikul võib teedele tekkida must jää

"Homme varahommikul on võimalik, et taevas selgineb laiguti ja sel juhul langevad teepinnad kiiresti miinusesse - tekib must jää," hoiatab ilmateenitus oma Facebooki lehel.

Kuidas udu korral liigelda? Võimaluse korral väldi autoga sõitmist.

Kui pead siiski sõitma, sõida aeglaselt pooltuledega, täistuled põhjustavad udu korral nn valge seina efekti. Jälgi kiirust auto spidomeetril, udu korral tajud tegelikkusest aeglasemat sõidukiirust.

Kasuta udutulesid, kuid ära unusta neid välja lülitada, kui nähtavus paraneb.

Ära sõida eesoleva auto tagatulede järgi – need võivad kiirusetaju ja sõidutrajektoori moonutada.

Ole ettevaatlik, kui udupiisad sadestuvad külmale sõiduteele ja autole ning tekib kiht, mida kutsutakse jäiteks. Tee muutub siis kiiresti väga libedaks.

Allikas: Riigi Ilmateenistus koostöös päästeametiga Allikas: Riigi Ilmateenistus koostöös päästeametiga

Udu ei ole midagi muud, kui maapinda puudutav pilv. Nagu pilv, nii tekib ka udu õhukihi jahtumise tulemusena allapoole kastepunkti. Siis saavutab õhus olev veeaur küllastatud oleku, mis tähendab, et gaasiline olek muutub vedelaks, vahel ka tahkeks.

Udu koosneb tavaliselt kuni 0,05 mm läbimõõduga veepiisakestest, pakase puhul ka jääkristallidest.

Udu on maapinda puudtav pilv

Udu valkjas värvus on tingitud kiirguse hajumisest nendelt osakestelt. Mida rohkem on õhus hõljuvaid osakesi, seda halvem on nähtavus. See on ohtlik maantee-, vee-, raudtee-, eriti aga lennuliiklusele. Udu saab püsida tuulevaikuse tingimustes.