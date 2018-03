Ettevõtjad on avastanud, kuidas noored suvel tööle saab

„Varasemad aastad on näidanud, et 800 noore kanti on malevas tööd saanud,“ rääkis SA Õpilasmalev kliendihaldur Marko Aleksejev. „Tuhande piiri on raske kätte saada.“

Seda mitte selle pärast, et poleks malevasse soovivaid noori, vaid vastupidi.