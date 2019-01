Ettevõtjad püüavad ellu äratada Kuressaare-Riia lennuühendust

Läinud nädalal kohtus ettevõtja Tullio Liblik Riia lennuvälja juhtkonnaga. Läbirääkimisi on juba peetud ka lennufirmaga Air Baltic, mis praegu lendab Riia–Helsingi suunal kolmel päeval nädalas. Liblik viitas, et Saaremaalt käib Soomes tööl päris palju inimesi, kes võiksid sellise võimaluse vastu huvi tunda.

“Aga on mitmeid väiksemaid lennukompaniisid, kes on asjast huvitatud,” märkis Liblik.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et Kuressaare ja Riia vahelise lennuühenduse puhul on praegu tegemist ennekõike ettevõtjate initsiatiiviga ja arengutega on hoitud kursis ka Saaremaa vallavalitsust, kes on igati olnud valmis üritust toetama.

