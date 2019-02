Saate “Insight” vastutav toimetaja Dmitri Pastuhhov on seda meelt, et korruptsioonil ja valskusel ei ole rahvust, küll aga saavad uuriva ajakirjanduse saates “Insight” eelkõige väljundi vene keelt rääkivad inimesed, et enda emakeeles vabalt oma emotsioone väljendada.