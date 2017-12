Euroopa Komisjon toetab vihmade tõttu kannatanud Eesti põllumehi 1,34 miljoni euroga

Euroopa Komisjon annab Balti riikidele ja Soomele Euroopa Liidu põllumajandusfondidest kokku 15 miljonit eurot toetust, et aidata vihmasadudes kannatanud põllumajandustootjaid.

Eesti osa toetusest on 1,34 miljonit eurot. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja hinnangul võib Eesti taimekasvatusettevõtete kogukahju ulatuda tänavu 60-70 miljoni euroni.

Euroopa Komisjon tutvustab erakorralise toetuse eelnõud liikmesriikidele neljapäeval toimuvas komitees, kus toimub esmane arutelu. "Pärast seda on võimalik anda detailsemaid kommentaare eelnõu sisu, sealhulgas rahalise mahu kohta. Eelnõu on plaanis komitees heaks kiita jaanuaris," kommenteerib põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

Kõigil toetust saavatel liikmesriikidel lubatakse maksta Euroopa Liidu vahenditest saadavale rahale lisaks 100% lisatoetust. Maaeluministeerium on varem öelnud, et otsustab riigipoolse abi osutamise siis, kui on Euroopa institutsioonidest saanud lõpliku kinnituse.

Läti osa toetusest on 3,46 miljonit eurot. Lisaks maksis Läti valitsus kahju kannatanud põllumeestele novembris välja 14,87 miljonit eurot riigipoolset toetust.

Eestis jäi tänavu ebasoodsate ilmastikuolude tõttu koristamata 15% põllukultuuride pinnast.