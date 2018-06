Hiljuti avaldatud Rail Balticu rahastamise ettepanekust on kõlama jäänud kaks fakti – alates aastast 2021 kasvab Euroopa Ühendamise Rahastu 47% võrrelduna käesoleva eelarveperioodiga ning Rail Balticu jaoks on võimalik saada 85% toetusmäär. Seda viimast küll vaid juhul, kui kõik projektitingimused on ideaalselt täidetud.