Euroopa tormiennustuskeskus andis Eestile kolmanda astme hoiatuse

ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) andis Lätile ja Eestile tänaseks kolmanda astme hoiatuse, võimaliku on tugevad tuuled ja mõnel pool ka rahe.

Riigi ilmateenistus hoiatab samuti äikese eest, millega kaasnevad tugevad vihmahood (12 h jooksul 30 mm või enam), rahe ja pilvealused tuulepuhangud (20-25 m/s), kohati ei ole välistatud trombi teke. 13.08. öösel püsib Mandri-Eestis suur äikeseoht.

Osatsüklon liigub üle Läänemere põhja suunas. Selle mõjul on ilm vahelduva ja muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Kagutuul on nõrk või mõõdukas, saartel on tuul edelast.

Eesti kohale jõudnud kuni 20-kraadine isoterm võib soodsatel tingimustel tuua 27...33 °C. Kell 11 oli sooja kuni 25 kraadi.

Liivi lahelt alguse saanud äikesekogum võib mõne tunniga katta suure territooriumi

Ilmateadlane Jüri Kamenik kirjutas sotsiaalmeedias, et Eestile pole kunagi varem antud 3. astme ohuala hoiatust.

