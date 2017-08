Euroopas on munapaanika

Juulis tuli avalikuks, et Euroopa Liidu suurimast munatootjariigist, Hollandist, oli teistesse Euroopa riikidesse eksporditud miljoneid mürgise fiproniiliga saastunud kanamune. Mürgiseid mune leiti ka Belgiast.

Euroopa Komisjon teatas esmaspäeval, et ohtliku putukamürgiga saastunud mune on praeguste andmete kohaselt müüdud seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis. Pikantseks teeb loo asjaolu, et Euroopa Komisjoni ei teavitatud putukamürgireostusest enne 20. juulit, kuigi mürgised munad avastati Belgias juba juunis.

Belgia omakorda väidab, et Holland ametnikud leidsid kanamunadest putukamürki juba eelmise aasta novembris, kudi jätsid sellest EL teavitamata.

Nii Hollandis, Belgias kui ka Saksamaal on müügilt kõrvaldatud miljoneid mune. Hiljuti selgus, et ka Suurbritanniasse jõudis kuni 700 000 saastunud muna. Ka meie naaberriiki Soome on imporditud Hollandis munadest tehtud tooteid, näiteks kuivatatud munakollaseid. Hoiatuse fiproniili sisalduvate munade kohta on saanud ka Prantsusmaa, Rootsi ja Šveits.

Hollandi linnufarmerid kardavad, et nn mürgimunade skandaali tõttu tuleb hukata miljoneid kanu. Esialgsed kahtlustused näitavad, et fiproniil võis kanalatesse jõuda Hollandi ettevõtte Chickfriend kaudu. Sellega raviti täide all kannatavaid kanu.

Praegustele andmetele tuginedes Eestis saastunud toitu pole. Toiduameti pressiesindaja Martin Altraja sõnul puudub info, et siia oleks jõudnud mingil kujul liha ja mune, mille koostises oleks tervist kahjustavat ainet.

Statistikaameti andmetel ei ole viimase 10 aasta jooksul Eestisse Hollandist mune imporditud. Viimati toodi Hollandist mune Eestisse 2006. aastal.

Fiproniili kasutatakse putukatõrjeks, näiteks loomadelt parasiitide eemaldamiseks, sellega ei tohi ravida loomi, mis jõuavad inimeste toidulauale. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on fiproniil toksiline aine ning keskmised ja suured kogused seda kemikaali võivad inimestel kahjustada maksa, neere ja kilpnääret. Erilist ohtu võib see kujutada lastele.