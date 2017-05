EV 100 tammikusse Tamsalus istutatakse esimesed puud

Tamm. Foto on illustratiivne.

Homme, 25. mail kell 12 istutatakse Eesti riigi 100. sünnipäeva puhul rajatavasse esindusparki Tamsalus esimesed tammed. Riigi esindustammik saab valmis 2018. aastaks.

Tamsalu valiti esinduspargi kohana välja nii nimemaagia kui ka asukoha tõttu Eesti keskel.

Ligi viie hektari suurune Tamsalu tammepark valmib Tamsalu vallavalitsuse, Eesti Arhitektide liidu ja riigikantselei koostöös.

Esinduspargi avalikul arhitektuurikonkursil parimaks tunnistatud Allianss Arhitektide töö “Sõnasalud“ järgi loodavas pargis saab iga tamm endale märgistuse erinevate Eesti vanasõnade ja mõtteterade näol. Lisaks tammedele, jalgradadele ja pargivalgustusele saab pargi südames asuvas Kukelossi hoones korraldada sündmusi.

Tamsalu vallavanem Riho Tell hindab loodava esindustammiku rolli kohaliku elukeskkonna rikastajana kõrgeks. "Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodav esinduspark saab olema väga oluline meie kogukonnale ja meil on hea meel tulevikus võõrustada kõiki esinduspargi külastajaid. Kel pole mahti jalutama tulla, saab kiire pilgu esindustammikule heita ka rongiga mööda sõites," lisas Tell.

Riigikantselei algatusel on Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks plaanis rajada üle Eesti 100 tamme parke, alleesid ja salusid. Koolinoorte ja omavalitsuste koostöös istutatakse igasse maakonda vähemalt üks tammik.

Riigikantselei kutsub üles kõiki eestimaalasi istutatama Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul tammesid ka oma koduaedadesse.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Tulemas on Eesti rahva ja riigi senise ajaloo kõige ümmargusem ja suursugusem tähtpäev. Sünnipäeva tähistatakse 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini.