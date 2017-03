Evelin Ilvese aastapäeva kleidid jõudsid ERMi

Eesti Rahva Muuseum on võtnud arvele Evelin Ilvese aastapäeva vastuvõttudel kantud kleidid ning samuti komplektide juurde kuulunud kingi ja ehteid.

„Vabariigi Presidendi kantselei andis muuseumile üle Evelin Ilvese poolt vabariigi aastapäeva vastuvõttudel kantud kleidid ja mõned aksessuaarid ehk kingad, ehted,“ kinnitas Eesti Rahva Muuseumi peavarahoidja Riina Reinvelt Maalehele.

Tema sõnul on erandiks vaid 2014. aasta kleit, mis läks Eesti Ajaloomuuseumisse.

„Ühtegi kleiti eraldi esile ei oska tõsta, kõik on Eesti disainerite-moeloojate loodud ja erakordsed,“ sõnas Reinvelt.

Muuseum on esemed arvele võtnud ning juba sügisel võivad huvilised neist mõnda lähemalt näha.

„Kuna kavandame selle aasta oktoobris avada näituse etnoainelisest moest 1930. aastatest tänapäevani, siis tõenäoliselt tuleb mõni kleit ka seal eksponeerimisele,“ selgitas Reinvelt.

Kleitide muuseumisse jõudmisel on pikem eellugu: 2013.a. mais kirjutas Eesti Ekspress, et Evelin Ilves on lasknud riigil maksta 70 000 euro eest kinni riideid, ehteid ja kingi.

Artiklile vastuseks saatis presidendi kantselei välja omapoolse selgituse, põhjendades esemete eest tasumist presidendi ametihüve seadusega, mis annab õiguse hüvitada esileedi põhjendatud kulutused.

Pressiteates öeldi, et kõik Eesti riigipead ja nende abikaasad on esindusriideid kandnud mitte ainult ühel sündmusel, vaid korduvalt, neid on ka ümber tehtud. „Eestist väljuvate ja Eestisse saabuvate välisvisiitide puhul on meie riigipea ja tema abikaasa esindusrõivad osa Eesti visiitkaardist. Ametiülesannetega mitteseotud rõivad soetab riigipea abikaasa ise," selgitas kantselei.

Samas toodi esmakordselt välja, et esindusriided ja ehted antakse presidendi ametiaja lõppedes ERMile nende kaasaega puudutavate kogude täiendamiseks.

Praegu on ERMi püsiekspositsioonis väljas üks Reet Ausi poolt ümber tehtud kleit, mis on niiviisi töödeldult saanud kahel korral vastuvõtule kutsutut kaunistada. Evelin Ilvese rõivakomplektid on sellele kindlasti väärt lisandus.