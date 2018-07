Hea näide kihnlaste ettevõtlikkusest on 2010. aastal sündinud Kihnu mere peo traditsioon, mis sai nime Järsumäe Virve kuulsa laulu järgi. Üritus on saanud sisse nii hea hoo, et sinna sõidetakse kohale kõikjalt üle Eesti.

Silvia Soide