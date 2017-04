FOTO: Annelinnast leiti sportlik kukk, kes ootab peremeest

Eelmisel nädalal teatati Tartu koduta loomade varjupaika, et Anne tänaval suurte kortermajade juures patseerib ilus kirju kukk. Tegu oli sportliku isendiga, kes tegi jooksuharjutusi autode vahel.

Varjupaigast öeldi Maalehele, et varem pole neil kukke hoiul olnud ja ta jaoks pole sobivaid tingimusi. Seetõttu leiti talle ühe kanapidaja juures hoiukodu. „Praegu on ta hoiukodus ja saab koos kanadega jalutada,“ ütles varjupaiga töötaja. „Kust selline tegelane küll plehku on pannud, sooviks meiegi teada.“

Samas avaldas ta arvamust, et võib-olla peeti seda kukke korteris ja visati miskipärast välja. Igal juhul pole peremees teda varjupaika otsima tulnud. Samas on varjupaigal kohustus leitud loomi kaks nädalat hoida, enne kui saab talle uue peremehe otsida. Tartu koduta loomade varjupaigas ootavad kodu ka 27 koera ja 83 kassi. Vaata varjupaigas olevaid loomi SIIT.