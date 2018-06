FOTO | Kas Viimsi riigigümnaasiumi hoone ikka saab kooliaasta alguseks valmis?

Mõned kohalikud kahtlustavad, et kevadel ehitama hakatud Viimsi riigigümnaasiumi hoone ei pruugi uue õppeaasta alguseks valmis saada. Praegusest koolist eralduvale gümnaasiumiosale tähendaks see parajalt suurt segadust.

Kahtluseid kinnitab Viimsi abivallavanem Janek Murakas: "Vallavalitsusele teadaolevalt ei valmi hoone 1. septembriks, küll aga on kool sellega meile teadaolevalt arvestanud ja korraldab õppetöö vastavalt."

Viimsi riigigümnaasiumi ehitustööde tellija Riigi Kinnisvara ASi kommunikatsioonispetsialist Mariliis Sepper teatab aga, et Viimsi riigigümnaasiumi koolihoone ehitus käib ning maja saab septembris valmis.

„Õppetöö algab koolimajas samuti septembris, täpsemalt õppetegevustest oskab vastata kooli personal,“ ütleb Sepper.

Kooli direktor Karmen Paul ütleb, et kõik läheb õiges tempos ning uus algus tuleb igal juhul eriline.

„See on uute ehitistega ikka nii, et tundub, et valmimine on veel kaugel. On kiireminigi ehitatud – Randvere koolile pandi nurgakivi 25. aprillil ning sügiseks oli maja valmis. Ega ehitajagi ei taha venitada, tulevad uued tööd ju peale,“ räägib Paul.

Viimsi riigigümnaasiumi ehitusele pandi nurgakivi veebruari algul ning sarikapidu peeti aprilli keskel.