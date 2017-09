FOTO | Kataloonia iseseisvusreferendumit turvab enam kui 2000 traktorit

Ülehomme toimub Kataloonias iseseisvusreferendum. Hoolimata sellest, et Hispaania valitsus sellele just väga hea pilguga ei vaata.

Ilmselt just seetõttu on katalaanid tänavatele toonud üle 2000 traktori. Sellekohase tõenduse foto näol on Twitterisse postitanud Riigikogu liige, vabaerakondlane Artur Talvik, kes viibib Kataloonias vaatlejana rahvusvahelise parlamentide delegatsiooni koosseisus.

Katalooniale, mille pindalaks on 32 108 ruutkilomeetrit (ehk kaks kolmandikku Eestit) ning kus elab 7,5 miljonit inimest, oleks see sajandite jooksul juba viies kord iseseisvuda. Katalaanid on rahvana eksisteerinud alates 8. sajandist, kuid oma riiki ole neil veel tänaseni.

Aastail 2009-2011 viidi läbi sümboolne rahvaalgatuslik iseseisvusreferendum, kuid selle otsus polnud siduv.

Pühapäeval, 1. oktoobril korraldatakse aga siduv referendum, mille jah-sõna võimaldab Kataloonial end iseseisvaks kuulutada.

Uudisteagentuuri AFP vahendusel on teada, et kogu regioonis saab referendumipäeval olema 2315 valimisjaoskonda ning kõik valimisõiguslikud katalaanid, keda on kokku 5,3 miljonit, on kutsutud valima.

