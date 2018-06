Palavad ilmad teevad laisemate taimekasvatajate elu keeruliseks. Üks läti tohter leidis nutika viisi, kuidas rõdul kasvavatele kurgitaimedele pidevalt parajas koguses vett anda.



Vahest on just sellist tilgutitega süsteemi rõduaednikul kõige lihtsam üles seada? Aianduspoodidest leitavad tilkkastmise süsteemid on mõeldud suurematele aladele ning on kallimad, kui kõige tavalisem apteegis müüdav tilguti.