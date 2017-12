FOTO | Kuulutusteportaalis müüakse 600 euroga Eestis väga haruldast habekakku

Kuulutuseportaalis Okidoki müüb Läti telefoninumbriga kaupleja 600 euro eest poole aasta vanust habekakutüdrukut. Kust on Eestis harva kohatav lind pärit ning kas teda võibki nii lihtsalt osta ja müüa?

„On teil looma pidamiseks kõik load olemas?“ uuritakse telefoninumbrile helistades hoopis ajakirjanikult, kes linnu vastu huvi tunneb. Selgub, et kakk, kelle asukohaks on portaalis märgitud Türi, elab tegelikult Lätis, Rozīte nimelises eraloomaaias Latgale piirkonnas. Kakk on kiibistatud, passi ning kauplemist lubava sertifikaadiga. Maha tuleb ta müüa seetõttu, et suvel sündinud linnu jaoks pole neil hetkel kohta. Samuti müüb kaupleja portaalis minieeslit.

Eestimaa Loomakaitse Liidu Lõuna-Eesti piirkonna juht Kadri Võrel selgitab, et Eestis looduskaitse all oleva linnu pidamine või temaga kauplemine ei ole keelatud, kui lind on vangistuses sündinud. Samuti ei ole röövlindude pidamiseks eraldi nõudeid, ning ainus tingimus, mis tuleb täita, on see, et puuri mõõtmed vastaksid määrusele.

„Kui lind on 60 cm pikkune, siis puuri kõrgus peaks olema vähemalt 1,60 meetrit ja laius minimaalselt 90 sentimeetrit. Sisuliselt ei saaks ta seal tiibugi laiali lükata, veel vähem lennata,“ räägib Võrel. „Kontrollorganid ei saaks aga midagi teha. Need nõuded on kunagi välja töötatud papagoide jaoks.“

Võrel nendib, et looma haruldus ei mängi tema pidamise juures rolli, ning et kui õigest kohast otsida ja paberid korda ajada, võib ka elevandi osta: „Meie käest küsitakse üsna sageli, et kas tiigrit võib pidada. Keelata ei saa. Saab rõhuda vaid omaniku vastutusele, et kui tiiger naabrinaise ära sööb, lähed sina vangi.“

Loomade omanikke olla igasuguseid. Kadri Võrel räägib, et kord astunud loomapoodi uusrikas, kes tahtis aarat osta. Maksis raha ära ja ütles, et järgi tuleb alles siis, kui puuri valmis ehitab. Läks metallikunstniku juurde ja lasi maast laeni ulatuva vanaaegse moega kuppelpuuri teha. Puurile sai ümber üks vits. Tõi poest linnu, pani ta puuri, aga suure nokaga lind väänas puuri võred kõveraks, tuli välja ning tõmbas uusrikka diivani ribadeks. Ostja sõitis poodi tagasi ja ütles, et tema enam lindu pidada ei taha.