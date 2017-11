FOTO | Pärnumaa metsades elab haruldane albiinopõder

Pärnumaal Tootsi jahipiirkonnas on jahimehed tuvastanud haruldase albiinopõdra. Viimati nähti looma nädalapäevad tagasi.

Kohalike jahimeeste sõnul on tegu täiskasvanud põdralehmaga, kellel on tavapärase välimusega vasikas.

Jahimees Madis Noormetsa ütleb, et albiinopõder on sealkandis ringi liikunud juba kolm aastat, kuid teadaolevalt sai metsloom sel aastal esimese järglase. Koos vasikaga nähti heledakarvalist põtra esmakordselt tänavu 23. septembril.

“Taolist põtra näeb siinmail tõesti esmakordselt,” sõnas Pärnumaa Jahimeeste Liidu tegevjuht Eero Nõmm ja lisas: "Kuna haruldasel põdral on sellel aastal sündinud vasikas, siis meie kindel palve on teda mitte küttida”.

Põdra olemasolust on teavitatud kõiki Pärnumaa jahimehi. Albiinotunnustega metsloomi, eriti põtru, leidub Eestis väga harva, kirjutab Eesti Jahimeeste Selts oma kodulehel.

Pärnumaal elutseval albiinopõdral on jahimeestel sõnul kaasasündinud pigmendivaegus ehk leutsism. See on albinismile sarnane seisund, kuid see ei mõjuta silmade värvust ega nägemisvõimet. Hoolimata välimusest, tundub nähtud põder olevat elujõuline ja terve.

Tänavu augustis kohati ka Rootsis albiinopõtra. Veel alles hiljuti kaalus sealne politsei haruldase isendi hukkamist, kuna väidetavalt käitus loom agressiivselt. Hukkamisotsus aga tühistati, sest nädal enne selle plaanitavat täideviimist looma agressiivse käitumise kohta enam teateid ei tulnud.