Saaremaa väikeettevõtja Maire Forsel oli päris üllatunud, kui sai ühel ilusal päeval telefonikõne presidendi kantseleist.

"Kõigepealt jõudis peast läbi käia mõte, et huvitav, kuhu mind kutsuda tahetakse. Automaatne reaktsioon, sest viimati rääkisin presidendi kantselei inimestega siis kui pidin neile teatama, et ei saa osaleda parimate koolilõpetajate vastuvõtul presidendi roosiaias. Nii siis jõudsingi mõelda, et kuhu nüüd, aastapäeva vastuvõtt ju juba läbi ja... kuni lõpuks aru sain, et seekord ei tahetagi kuhugi kutsuda, vaid hoopis patja tellida," kirjeldab Forsel Leisi Lapikoja Facebooki-lehel.

"Kas olete kuulnud midagi Sauli Niinistö Lennu-koirast? Lennu on Bostoni terjer, Soome presidendi pereliige ja silmatera ja kas on veel mõnda paremat võimalust teise riigi presidendile südamesse pugeda kui tema kalli koerakese kaudu? Seda tarkust teab ka meie president Kersti Kaljulaid, sest ega ta muidu poleks tahtnud Soome presidendile just tema kalli silmateraga patja kinkida," rõõmustas Forsel.