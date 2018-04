FOTO | Tartumaal jäi kaamera ette haruldane albiinosokk

Loodusfotograaf Peeter Karaskil õnnestus pärast kaheaastast jälgimis- ja varitsustööd pildile püüda Tartumaal elav haruldane albiinosokk.

Pildile jäänud valgekarvaline metskits on vähemalt kaheaastane, kuna just nii kaua on loodusfotograaf teda tundma õppinud, kohates looma selle aja jooksul erinevates asupaikades.

"Pika töö käigus olen leidnud soku õhtuse pesitsuskoha, mille lähedal teda pühapäeval passisin," sõnas Karask. Sel kohtumisel õnnestus tal sokust mitu head pilti saada.

Karask rääkis, et albiinokits liigub enamasti ringi suurema seltskonna, kuue kuni kaheksa teise metskitsega. Valge loom olla teistest pisut pelglikum, kuid on siiski hästi omaks võetud.

"Talvel on tal eelis, on värviga kaitstud, aga muul ajal on jällegi pruunil kitsel ohutum," ütles Karask.

2009. aastal märgati Tartumaal veel üht valget metskitse. EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi dotsent Tiit Randveer ütles toona, et Eestis esineb metskitsedel pigem melanismi ehk tumeda pigmendi ülekaalu.

“Kui palju albiinokitsi metsades elab, seda on raske öelda. Võimalik, et tegemist on lihtsalt valget karva kitsega, kes kõigile tõelise albiino tunnustele ei vastagi,” ütles Randveer.