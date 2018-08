FOTO | Tartus Annelinna kortermaja trepikojas veetis hommikut nahkhiir

Nahkhiire-ekspert Rauno Kalda sõnul tuleb sellist vaatepilti hooajati ikka kortermajades ette. Sügisel hakkavad nahkhiired talvitumiseks valmistuma ning käivad läbi potentsiaalseid talvitumiskohti.

"Hoone on olemuselt nagu koobas – seest tühi ruum. Kindlasti ei jää see nahkhiirele püsivaks kohaks," ütleb Kalda. "Kuid Annelinn on küll selline kant, kust aastas mitu korda selle kohta teateid tuleb."

Kuigi vahel on Eesti Looduse Fond nahkhiiri ka minema viinud, pääseb nahkhiir üldiselt ise minema.

"Üldiselt, kui nahkhiir on paigal, ei tasu teda torkida. Kui ta on olnud piisavalt tark, et sinna jõuda, on ta ka piisavalt tark, et sealt välja saada. Tegu on ikkagi metsiku loomaga, kes saab oma eluga ise hakkama. Keldritega tuleks küll jälgida seda, et uks oleks kinni, et nahkhiir talveund magades läbi ei külmuks, aga enamasti nad selliseid keldreid ei vali."

Antud juhul on tegemist kas põhja-nahkhiire või hõbe-nahkhiirega. Viimane sattuvat trepikodadesse küllaltki tihti.