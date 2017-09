FOTOD | Aaspere-Haljala lõigule paigaldatakse möödasõitu takistavad kummipostid

Eelmisel nädalal alustas maanteeamet Tallinna–Narva maantee Aaspere–Haljala 7-kilomeetrisel lõigul kummipostide paigaldust.

Sellega keelustatakse möödasõit ja eraldatakse vastassuunavööndi sõidukid teeteljel kummipostidega. Selle lahenduse eeliseks võrreldes keskpiirdega on võimalus seisvast (hädapeatunud) sõidukist mööduda ning ristmikud ja mahasõidud ei nõua erilahendusi.

Lisaks freesiti teeteljele põristid, tehti teemärgistustööd ning paigaldatakse liikluskorraldusvahendid.

Antud meede on otseselt seotud hiljuti vastu võetud rahvusliku liiklusohutusprogrammi eesmärgiga vähendada raskeid liiklusõnnetusi. „Eesmärk on muuta tee liikluskorraldus selliseks, et ära hoida eksimusi möödasõidul või vastassuuna sõidurajale kaldumist ning eksimuse korral oleksid sellega kaasnevad kahjud võimalikult väikesed,“ selgitas liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak.

Allikas: Maanteeamet