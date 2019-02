FOTOD | Ahhaa teaduskeskuse hiigelsuur jääpurikas sai Tallinnas konkurendi

Kolme nädala jooksul on Tartus teaduskeskuse Ahhaa esisel väljakul asuva tuuleturbiini ümber kasvanud hiiglaslik jääpurikas, mis on tänaseks ligi 15 meetrit kõrge, kaalub umbes 15 tonni ning peaks olema üks maailma suurimaid.

Teaduskeskus leiutaja Tanel Linnase sõnul pole purikas turbiini ümber siiski juhuslikult tekkinud.

“Saime inspiratsiooni internetis nähtud hiidpurika-pildist ning koos ekspositsioonimeistritest kolleegidega tekkis mõte rajada selline atraktsioon ka Ahhaa ette,” selgitab Linnas keskuse kodulehel.

Kuid Ahhaa teaduskeskuse purikale on teadaolevalt tekkinud vähemalt üks konkurent, just kõrguse osas.

Mööda Tallinnas Narva mnt 13 asuva neljakorruselise hoone fassaadil kulgevat vihmaveetoru ülalt alla kasvanud jääpurikas on väljanägemiselt küll tunduvalt kergem, kuid kõrgem. Arvestades, et ühe seinaplaadi kõrguseks on 80 cm, kujuneb purika kõrguseks üle 17 meetri. Vaata fotosid!

Või oled sa, hea lugeja, kusagilt veelgi suurema purika leidnud? Tee foto ja saada see e-kirjaga aadressil veeb@maaleht.ee.