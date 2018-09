FOTOD | Arbuusile ja suvikõrvitsale tekkisid maagilised märgid

„Mida iganes see märk ei tähenda, arbuus maitses palaval septembrikuu pühapäeval hõrk ja mahlane,” kirjutas Saima minia Tiiu sotsiaalmeedias, lisades arbuusist fotod.

Maagilise märgiga arbuus Foto: Erakogu

Selle peale avaldas ka Kai Laanemaa pildi oma suvikõrvitsast, millel oli lausa kolm maagilist märki. Märgid olid tekkinud sellele küljele, mis oli vastu maad. „Kõrvitsaid on palju, kuid sellist märki teistel ei ole märganud,” ütles ta Maalehele lisades, et ta pole neid, mis veel kasvavad, ümber pööranud.

Foto: erakogu

Eesti Maaülikooli aianduse osakonna lektor ja “Maalehe kõrvitsaraamatu” autor Priit Põldma tunnistas, et pole ise midagi sellist näinud, kuid kahtlustab viirushaigust. Asja uurides ja kolleegiga nõu pidades selgus, et tegu on papaya ringspot viirusega, mis võib kahjustada nii arbuusi kui ka kõrvitsaid. „Vektoriks on lehetäid, kes on võimelised kandma viirust kaugele. Soe suvi soodustas seda kindlasti. Teiseks leviku võimaluseks on nakatunud taimed,” selgitas Põldma.