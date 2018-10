FOTOD | Arhitektuurimuuseumis näeb Eesti ehituskunsti sajandi lugu

Samal päeval esitleti ka täisvärvitrükis 224-leheküljelist samanimelist raamatut, kus tekstid on eesti, inglise ja vene keeles. Raamat on rikkalikult illustreeritud. Põhimõtteliselt on raamatu näol tegemist näituse peegeldusega, selgitavad tekstid objektide kohta on vaid pisut pikemas mahus.

Esinduslik žürii valis igat aastat esindama ehitise, mis parimal moel esindab seda aastat ja ajastut meie ajaloos.

Iga ehitise kohta on lühike ülevaatlik tekst ja fotod, nii tänapäevased kui ajaloolised. Lisaks on iga aasta kohta tausta loomas mõned olulisemad sündmused Eesti poliitika, kultuuri- ja majanduselu kohta, eriline tähelepanu on ehitusvaldkonnal. Iga objekti juures on ära toodud selle valmimisega seotud isikud ja organisatsioonid, arhitektidest ehitajateni.

Kõik näituse tekstid on eesti, inglise ja vene keeles.

Näituse idee autor ja selle elluviimise üks eestvedajatest Toomas Kään ütles, et huvi näituse vastu on suur ja seda mitte ainult kodumaal.

„Me ju teame kõik enamikku nendest hoonetset, aga nüüd on nad kõik siin üheskoos näitusel ja raamatus ning pakuvad äratundmisrõõmu ja loovad ehk teatud seoseidki,” märgib Kään. „Pärast Tallinna väljapanekut plaanime näituse viia ka Tartusse. Huvi on tundnud ka Leedu arhitektid ja tegelikult miks mitte, näituse tekstid on kolmes keeles ja ma usun, et seda kannatab näidata ka seal.”

Eesti Vabariigi sajandal aastal teostunud projekti algatajateks olid Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit. Kaks suurt Eesti ehitusala liitu kaasasid omakorda projekti elluviimisesse 35 enda liikmesettevõtet.