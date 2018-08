FOTOD | Eesti ilusaimaks postkastiks pärjati omanäoline pliit-postkast

Võitja oli omale postkasti meisterdanud vanast pliidist. Kavalalt taaskasutusse võetud pliidi raudadel ilutsesid supipottides lilled ning ahju-uks oli tähistatud suurte tähtedega sõnaga „POST“, mis teeb selle ka kirjakandja jaoks hästi märgatavaks. Ka rahvahääletusel kuulus tema töö viie parima hulka.

“Mulle väga meeldis, et Eestis on nii suure fantaasia ja huumorimeelega majaomanikud. Taaskasutus on ka postkastide maailma jõudnud! Selle peale annab ikka tulla,et gaasipliidist saaks postkast või piimalännik saab uue elu. Hästi palju oli ära kasutatud ümbritseva looduse ande. Kui öeldakse, et garderoob on teatri visiitkaart, siis päris kindlasti jutustab üks värvikas postkast üsna palju sellest perest,” kommenteeris žürii liige Reet Linna.

Rahvahääletusel käis tihe rebimine kahe populaarseima postkasti vahel – kumbki kogus Postimehe hääletuskeskkonnas enam kui 800 häält. Napi eduga tuli võitjaks Andres Heinsaar kitsesarvedega ehitud postkast, teiseks aga postkasti omaniku Leie vanaisa poolt sepistatud hobuvankriga postkast.

​Rahvahääletuse võitja ja üldarvestuses II koht Autor: Andres

Üldarvestuse II koht, rahvahääletuse II koht. Autor: Leie

Kirjakandjate lemmikuteks osutusid käsitsi meisterdatud kaunid puidust postkastid. Võrdselt kogusid punkte nii Vambola esitatud orava ja pähkliga puidust postkast kui ka Argo esitatud tuuliku postkast. Parimate omadustena tõid kirjakandjad välja postkastide suurust ning mugavust teenindamisel. Näiteks osutuvad mugavamaks just pealt avatavad postkastid. Väikeste postkastide puhul juhtub kirjakandjate sõnul aga tihti see, et post lihtsalt ei mahu kasti ära

Kategooria "Kirjakandjate lemmik" võitja Autor: Vambola