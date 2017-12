FOTOD | Eesti kagupiiri ületuselt on tabatud karu, ilves ja hulk teisi loomi

Piirivalve kagupiiril olevatesse seirekaameratesse on püütud ka suitsukastidega salasigaretivedajaid, kes peagi kätte saadi, kuid hoopis igapäevasemad piiriületajad on põdrad, jänesed, metssead, hundid ja rebased.

Praegu Luhamaa piiripunkti kandis olev lumi tuleb piirivalvuritele ainult kasuks — jäljed on lihtsalt tuvastatavad ja salakaubavedajad seetõttu kuigi aktiivselt ei tegutse.

Peagi saavad valmis kaks 3,5 kilomeetri pikkust katselõiku. Välja ehitatud piir saab võsast puhtaks raadatud alale nii loomatõkkeaia kui viivitusaia, valgustuse, valvekaamerad ja mitmed muud elektroonilised seirevahendid. Samuti arenevad piirivalvurite töötingimused ja töömeetodid, näiteks saavad piirivalvurid piiriturvalisuse tagamiseks kasutusse Eestis valmistatud droonid.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm selgitab, et kui piir saab lõplikult välja ehitatud, on lihtsam piiri ka valvata. Füüsilised tõkked ehitatakse 135 kilomeetrisel maismaapiiril kõigisse kohtadesse, kus see on võimalik, vajadusel rajatakse piiriehitised suurtele pontoonidele. Üks praegu valmis olevatest katselõikudestki kulgeb läbi soise pinnase.

Viimastel aastatel üha efektiivsemaks muutunud töö piiril on tulemusi andnud — praegu ootavad istungit kuus piiriülese salakaubaveoga tegelenud kurikaela, kelle piirivalvurid koos kriminaalpolitseinikega tänavu kinni pidasid. Viimase aastaga on piirialal tabatud salasigarettide kogus vähenenud kolmekordselt. Samuti on sel aastal kätte saadud kaks illegaalsete sisserändajate gruppi, ka ebaseaduslik ränne näitab vähenemise trendi.

Laiemas pildis oleks tarvis, et Läti ja Leedugi piiriehituse ette võtaksid, sest muidu saavad sigaretivedajad oma kaubaveo sinna üle kolida. Lätiski on piir kuum teema ja seda kaitstakse hoolikalt, kuid meie igati moodsa piiri asemele ehitatakse naaberriigis praegu üsna harilikku aeda. Tuleb arvesse võtta sedagi, et lätlaste piir Venemaaga on pea poole pikem.

Piirivalvuri töö lõbusam osa on kaamerasse jäävad metsloomad, kes kaameraid jälgivatele piirivalvurite arvutitesse hoiatusteate saadavad: