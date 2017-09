FOTOD | Eesti toidu kuu pakub üle 30 põneva sündmuse

Maaeluminister Tarmo Tamm avas möödunud pühapäeval Eesti toidu kuu Vääna Mõisakoolis kogupereüritusega „Lapsed köögis“, mida korraldas Maaeluministeerium koostöös Kahvliahvi kokakooliga. Kokku toimub septembris Eesti toidu kuu raames üle 30 põneva sündmuse.

„Nagu kõigi asjade puhul, saab ka armastus hea toidu vastu alguse lapsepõlvest,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Laste ja noorte kultuuriaastal pühendasime toidukuu just lastele ja noortele.“ Minister meenutas, et ema tehtud piima-klimbisupp ja mannavaht on jäänud tema lemmikuteks senini.

Vääna Mõisakooli õuel toimetasid avaürituse puhul lapsed – päeva juhtisid lapsed, töötubasid viisid läbi lapsed ning koogiturult sai osta laste endi valmistatud hõrgutisi. „Lastel oli võimalus näidata, kuidas nemad Eesti toitu valmistavad, mis on nende lemmikud ning milliseid uusi maitseid nad omalt poolt traditsioonilistele Eesti maitsetele lisada soovivad. Ägedaid ideid jagati wrapist smuutipudruni,“ ütles Kahviahvi kokakooli eestvedaja Merle Liivak.

„Kutsun üles kõiki osa võtma Eesti toidu kuust ja sellega toetust avaldama kvaliteetsele ja maitsvale Eesti toidule. Kodumaine toit on väärtus, Eesti põllumehed ja toidutootjad töötavad iga päev selle nimel, et saaksime katta oma toidulaua värske kodumaise toiduga,“ lisas Tamm.

Minister soovitas septembris võtta aega, et minna koos lastega turule, metsa ja rabasse. „Laskem lapsed kööki! Arutlegem koos lastega selle üle, kust toit tuleb ja tehkem koos nendega süüa: nii neid toite, mida tegid meie vanaemad kui ka neid, mida lapsed ise teha sooviksid,“ soovitas Tamm.

Septembris Maaeluministeeriumi eestvõttel kolmandat korda korraldatav Eesti toidu kuu ühendab üle 30 kodumaisele toidule pühendatud ürituse ja festivali. Oktoobri alguseni kestva Eesti toidu kuu puhul võtavad kodumaise tooraine oma menüüdes tähelepanu alla ka mitukümmend Eesti toidutee võrgustikku kuuluvat Eesti maapiirkondade restorani.

Lähemalt Eesti toidu kuust ja avaüritusest saab lugeda ning valida endale osalemiseks meelepärane üritus aadressil www.eestitoit.ee.

Eesti toidu kuud tähistati esmakordselt 2015. aasta septembris. Eelmisel aastal külastas Eesti toidu kuul korraldatud üritusi ligi 75 000 inimest, aasta varem 65 000 inimest. Toidukuu on osa müügiedenduskavast „Eesti toit 2015–2020“, mille alla kuulub Eesti toidu kuu, Eesti toidutee, aasta toidupiirkonna valimine ja avatud toidutööstuste nädal.