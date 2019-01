FOTOD | Eestikeelse Vikipeedia aasta fotograafi tiitli sai Vaido Otsar

Vaido Otsar, kes on juba veerand sajandit töötanud IT-juhina liimpuitu tootvas ettevõttes AS Barrus, sisustab oma vaba aega rändamise ja fotograafiaga ning leiab, et Vikipeediasse piltide lisamisel saavad töö ja huvid hästi kokku. Ühtlasi peab ta väga oluliseks vabalt kättesaadava informatsiooni laia levikut.

„Tarvitan ise selle vilju igapäevaselt vaba tarkvara kasutades ja internetist infot hankides. Vikipeedia jaoks piltide jagamine on üks viis ise midagi vastu anda," ütleb Otsar.

„Alguses jäi lihtsalt silma, et suur osa Lõuna-Eesti loodust puudutavatest artiklitest on pildimaterjaliga katmata, hiljem on külastatavates paikades viki-piltide tegemine juba harjumuseks saanud“ räägib fotograaf, kes on Vikipeediale kaastööd teinud alates esimesest HELP looduspildikogumisest 2010. aastal. Nii on ta aastate jooksul lisanud sadu pilte Lõuna-Eesti maastikest ja kultuurimälestistest, aga ka loodusobjektidest ja kultuuriüritustest.

Eestikeelse Vikipeedia aasta fotograafi auhinda antakse välja alates 2017. aastast, kui selle pälvis Pärnumaal elav Kristian Pikner. Preemia eesmärgiks on tunnustada Vikipeedia pildipanka panustavaid Eesti fotograafe, tutvustada Vikipeediat kui olulist dokumentaalfoto levikukanalit ning võimalust Eesti fotokunsti viimiseks miljonite inimesteni üle kogu maailma.

Väike valik Vaido Otsari 2018. aastal lisatud piltidest: