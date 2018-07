FOTOD | Haapsalus hakkasid metsmaasikad suve jooksul teist korda õitsema

Haapsalus Sadama tänaval hakkasid paari päeva eest metsmaasikad sel suvel teist korda õitsema.

Kevad oli soe ja esimene õitsemine oli varane. Ju on praegune troopiline kuumus taimedele sobiv uueks viljakandmiseks. Maasikad kasvavad mereäärses hoovis ja praegu on osal taimedel veel valminud viljad, kõrval aga teistel uued õied.

Seega on loota, et sel suvel saab kaks metsmaasikasaaki.

Metsmaasikataimed on koduhoovi istutatud aastaid tagasi ja need tunnevad end seal hästi. Kui eelmisel suvel olid marjad magusad, siis tänavune saak on pigem hapu.