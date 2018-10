FOTOD | Hando Sutteri lambafarm laguneb hoolimata riiklikest toetusmiljonitest

Tõsi, investeeringutoetusi ei ole 86% ulatuses Eesti Energia kontserni juhile Hando Sutterile kuuluv Saaremaa Ökoküla saanud, erinevaid looma-, pindala- ja maahooldustoetusi aga küll.

Kaks aastat tagasi olid Ökokülale kuuluvad lambad ja šoti mägiveised töötajate väitel alatoitunud ning suremus karjas suur. Farmihoonel puudus ventilatsioon ning talvel õhutamiseks lahti hoitud uste tõttu külmusid sageli jootmisseadmed, elektrijuhtmed rippusid niiskes ruumis laest maani ning akende ette löödi klaasi asemel odavad vineertahvlid.

"Negatiivsed arengud hakkasid toimuma, kui 2012 tegin paar valet mehitamisotsust. Kogesin ebaprofessionaalsust ja paraku esmakordselt Saaremaal toimetamise ajal ka ebaausust. Paari aasta jooksul tekkis asjaajamises palju segadust, loomad kadusid massiliselt," selgitas Sutter.

Praeguseks on olukord tema sõnul uue juhi käe all normaliseerunud. Loomade tervis ja heaolu on tagatud, sööt varutud ning kõik vajalikud toimingud tehtud.

Maalehe käsutuses olevad dokumendid ja kirjavahetus aga kõnelevad teist keelt.

