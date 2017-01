FOTOD: Ilmateenistus andis tugeva tuule tõttu kogu Eestile esimese taseme hoiatuse Lugeja, anna teada oma kodukoha ilmast rahvahaal@delfi.ee!

Foto: Andres Putting

Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund, on pinnatuisku. Puhub ida- ja kirdetuul 8-15, rannikul ja saartel 13-18, puhanguti 20-25 m/s. Õhutemperatuur on -7..-13, saartel kohati -2..-4°C.