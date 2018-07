FOTOD IMEST RANNAPUNGERJAL | 27 elanikuga külas läheb taas käima esinduslik muusikafestival

Guido Kanguri lapsepõlvekodu lummus annab meile ajaloo üheksanda Tuletorni kontserdi Peipsi veerel Ida-Virus, taaskordse tippartistide paraadi.

Aastal 2010 jäädvustas džässifännist näitleja Guido Kangur Eesti muusikakaardile 1534. aastal esmamainitud Rannapungerja küla toonases Tudulinna vallas. Lisaks ka seal külas 1937. aastal valminud tuletorni.

Alates sellest ajast on Guido Kangur koos abikaasa Pillega igal suvel Peipsiveerse paradiisina tunduvas jõeäärses sopis ette võtnud oma lemmikartistide minifestivali korraldamise. Tänavu toimub see 27. ja 28. juulil, aga valla nimeks on juba Alutaguse.