Täna avas uksed järjekorras juba 26. turisimess, mis sel aastal pakub lisaks headele reisipakkumistele ka mitmesuguseid reisiteemalisi loenguid ja arutelusid.

Korraldajad loodavad peahalli püstitatud “Reisiklubi” ja “Reisi targalt” alalt messi uut tõmbenumbrit - iga päev räägivad seal tuntud reisihundid erinevatest sihtkohtadest, tutvustatakse sihtkohti ning jagatakse muljeid ühes ja teises riigis reisimisest.

Näiteks võib välja tuua Tiit Pruuli kirjelduse reisidest maailma äärele - Pruuli räägib Antarktikast ja Arktikast ning kuidas sinna reisile minna. Laupäeval tuleb juttu seiklusreisidest eksootiulistesse kohtadesse ning pühapäeval Etioopiast ja Odessast.

“Reisi targalt” alalt saab kruiisireiside nippe, juhiseid, millist tehnikat kaasa võtta, räägitakse pikemalt lennureisidest.

Täiesti Eestile pühendatud halle on kaks: “Elamused ja maitsed” ning “Puhka Eestis”. Viimases on väljas kõik maakonnad, kes tutvustavad oma uusi ja vanu sihtkohti, soetada saab ka mõneti parema hinnaga tervisepakette ning kuulda-näha, millega tänavu rahvast enda juurde püütakse.

Pärnumaal kulgevale Romantilisele Rannateele tõmbas kohe pilgu taimetark Mercedes Merimaa, kes kõndis ringi uudse tootega: kaheinimese vihmavarjuga. Merimaa rääkis, et sellega on nad toonud välja midagi, mida teistel tõesti pakkuda pole. “Näiteks Tartu linnas on ju võimatu jalutada nii, et vähemalt üht tuttavat ei näeks,” rääkis ta. “Ja siis ongi kohe lihtne ta oma vihmavarju alla võtta!” Kahe varjuga vihmavari pidavat väga meeldima ka pruutpaarile ja minevat hästi kingiks.

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet pakkus eelmisel päeval merest püütud lõhet ning ütles, et kuna Ruhnu jäi haldureformikeerises iseseisvaks, ei ole midagi muutunud ka nende senises kursis - kõik kel õnnestub laevapilet hankida on saarele südamest oodatud.

Hea uudis oli Vastseliina piiskopilinnuse rahval - kui eelmisel suvel meelitati rahvast enda juurde Maarja ja Koit Toome kontserdiga, siis tänavu augustis annab seal kontserdi Estonian Voices.

Turismimessi kava leiab SIIT.