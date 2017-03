FOTOD: Intrac Eesti poolvalmis hoone sai täna nurgakivi

Kui enamasti pannakse nurgakivi uut hoonet ehitama asudes, siis Tartu linna piirile loodava Rohelise Pargi puhul tehti teisiti – nurgakivi pandi juba katuse all olevale hoonele.

„Ehitaja tunneb kindlasti suurt muret, et maja on püsti, aga nurgakivi ei ole,“ ütles Rohelist Parki arendava Cesana Grupi juhatuse liige Tauri Sokk vahetult enne selle paigaldamist. Tartu linna Tallinna poolsele piirile jääv Roheline Park soovib koondada põllumajandus- ja metsandusettevõtete ning avatud looduslähedast mõttelaadi toetavate ettevõtete büroo-, kaubandus- ja teenindushooned. Praegu on valmis AS Dimediumi hoone ja maikuus peaks uksed avama Intrac Eesti AS hoone, millele pandi täna nurgakivi.

Seda olid paigaldama tulnud lisaks arendaja ja rentniku esindajatele ka Tartu linnapea Urmas Klaas ja Tähtvere vallavanem Rein Kokk. Nurgakivi juurde paigaldati ajakapsel, kus oli tänane ajaleht, praegu kehtivad mündid ja linnapea poolt toodud ammuse mündi koopia, Intraci ja Rohelise pargi tutvustus ning plaan.

„Arvan, et see saab olema Baltikumi üks moodsamaid põllumajandus- ja metsandusvaldkonna keskusi,“ ütles Intrac Eesti juhatuse esimees Tanel Teimann Rohelise pargi kohta. Nende Tiksojal asuv senine esindus on väikseks jäänud ja uue asukoha järgi ringi vaadates avaldas pargi kontseptsioon kohe muljet. Uue Tartu esinduse uksed plaanivad nad avada juba maikuus. „Kui seni oli meil kaks töötajat, siis uues Lõuna-Eesti esindus- ja teenindushoones saab olema üheksa töökohta, et saaksime masinaid remontide ja hooldada,“ rääkis Teimann.

Intrac Eesti AS on siinsel turul tegutsenud 23 aastat ja viis esindust Tartus, Tallinnas, Pärnus, Jõhvis ja Kuressaares. Intrac esindab ülemaailmseid brände nagu Massey Fergusoni traktorid, John Deere metsamasinad, Manitou teleskooplaadurid, Case ehitusmasinad ja BOMAG teede-ehitusmasinad.

Rohelist Parki arendava Cesana Grupi juhatuse liige Tauri Sokk avaldas heameelt, et Intrac Eesti oma ettevõtte ja pädevusega äriparki täiendab.“Tänapäevane esmaklassiline arhitektuur ühes rohelise mõtteviisiga on realiseerumas läbi arendajate poolt 2016. aastal korraldatud arhitektuurivõistluse. Võidutöö juures tuleb lisaks kogu pargi lahendusele eraldi kiita kõrghoone kontseptsiooni, mille kohaselt on tulevikus Rohelise Pargi keskele ehitatava 16-korruselise hoone keskossa läbi mitme korruse planeeritud elusa taimestikuga talveaed. Sinna paigutatav taimestik paistab valgustatuna läbi klaasfassaadi tulevikus nii päeval kui ka öösel kaugele ja see saab olema korralikuks visiitkaardiks Tartusse saabujale,” rääkis Sokk.

Sokk sõnas, et nende eesmärk on tuua ligikaudu 10 hektari suurusele maa-alale kokku valdkonna parimad väike- ja suurettevõtted, eestkõnelejad ja arendajad ning olla innovaatilise keskkonnana avatud ka linnakodanikele. Rohkem infot Rohelise Pargi planeeringu kohta on veebilehel www.rohelinepark.ee.