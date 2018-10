FOTOD JA VIDEO | Aasta tagasi purunenud silda pole suudetud siiani korda teha

Ja kuna maatükk anti kaitseinvesteeringute keskusele üle 2018. aasta alguses, olid tänavuse aasta ehituskavad juba tehtud ja eelarve kinnitatud. Praeguste plaanide kohaselt on Oru sild kavas remontida hiljemalt 2019. aasta sügiseks.

Mis aga juhtub siis, kui polügoonil ootamatult maastikupõleng lahti läheb? Aegviidu poolt liginedes tuleks näiteks Loksa ja Rakvere päästekomandode autodel hiigelsuur ring teha ja aega kuluks kohalejõudmiseks palju.

„Päästetöödeks on keskpolügoonil kolm päästeautot koos meeskondadega, vajadusel teevad nad tsiviilpäästemeeskondadega koostööd,“ lükkab kommunikatsioonijuht kartused ümber.

Samas tunnistab ta, et silla remondi viibimine on kahetsusväärne ning mõistetav, et selle puudumine kohalikke elanikke häirib. Kaitsevägi loodab, et silda saab taas kasutada järgmise aasta sügisest.