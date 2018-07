FOTOD JA VIDEO | Haapsalu Väiksel viigil niidetakse veetaimi

Veetaimede niitmine Haapsalu Väikesel viigil. Foto: Ivar Soopan, Läänlane

Haapsalu Väiksel viigil niidetakse täna altpoolt veepiiri taimi. See on vajalik, et viigil saaks sõita aurupaat Kallis Mari. Kui veetaimed kasvavad liiga suureks, jäävad need aurupaadi sõukruvi külge kinni.